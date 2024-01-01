Sri Lanka rupisinden Belarus rublesine

Reel döviz kuru ile LKR → BYN çevirin

1.000 lkr
10,46 byn

1.00000 LKR = 0.01046 BYN

10:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353650.79665483.0421.538940.93161.347153.67285
1 CAD0.73874310.58852361.34671.136880.6881950.9951982.71329
1 GBP1.255251.699171104.2381.931751.169391.691014.61034
1 INR0.01204210.01630080.0095933910.0185320.01121810.01622250.0442288

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Sri Lanka rupisinden Belarus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BYN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BYN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Belarus Rublesi
1 LKR0.01046 BYN
5 LKR0.05229 BYN
10 LKR0.10459 BYN
20 LKR0.20918 BYN
50 LKR0.52294 BYN
100 LKR1.04589 BYN
250 LKR2.61472 BYN
500 LKR5.22945 BYN
1000 LKR10.45890 BYN
2000 LKR20.91780 BYN
5000 LKR52.29450 BYN
10000 LKR104.58900 BYN
Çevrim kurları Belarus Rublesi / Sri Lanka Rupisi
1 BYN95.61190 LKR
5 BYN478.05950 LKR
10 BYN956.11900 LKR
20 BYN1912.23800 LKR
50 BYN4780.59500 LKR
100 BYN9561.19000 LKR
250 BYN23902.97500 LKR
500 BYN47805.95000 LKR
1000 BYN95611.90000 LKR
2000 BYN191223.80000 LKR
5000 BYN478059.50000 LKR
10000 BYN956119.00000 LKR