تينغ كازاخستاني إلى روبل روسي

تحويل KZT إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
201.21 rub

1.00000 KZT = 0.20121 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 15:43 UTC
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KZT إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066888.67241.436931.661040.9637518.3287
1GBP1.152611.22965102.2091.656281.91461.1108221.1266
1USD0.93740.81324183.121.346951.557030.903417.181
1INR0.01127750.009783920.012030810.01620490.01873230.01086860.206701

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الروبل الروسي
1 KZT0.20121 RUB
5 KZT1.00605 RUB
10 KZT2.01210 RUB
20 KZT4.02420 RUB
50 KZT10.06050 RUB
100 KZT20.12100 RUB
250 KZT50.30250 RUB
500 KZT100.60500 RUB
1000 KZT201.21000 RUB
2000 KZT402.42000 RUB
5000 KZT1006.05000 RUB
10000 KZT2012.10000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / تنغي كازاخستاني
1 RUB4.96993 KZT
5 RUB24.84965 KZT
10 RUB49.69930 KZT
20 RUB99.39860 KZT
50 RUB248.49650 KZT
100 RUB496.99300 KZT
250 RUB1242.48250 KZT
500 RUB2484.96500 KZT
1000 RUB4969.93000 KZT
2000 RUB9939.86000 KZT
5000 RUB24849.65000 KZT
10000 RUB49699.30000 KZT