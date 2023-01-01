دينار كويتي إلى بات تايلاندي

تحويل KWD إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
١١٧٬٠٤٥ thb

1.00000 KWD = 117.04500 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 18:12 UTC
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KWD إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.067188.71281.436741.660210.9636518.3104
1GBP1.1531411.23045102.2931.656681.914351.1112221.1133
1USD0.93720.812711183.13451.34641.555810.9031517.159
1INR0.01127230.009775850.012028710.01619540.01871440.01086370.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / باهت تايلندي
1 KWD117.04500 THB
5 KWD585.22500 THB
10 KWD1170.45000 THB
20 KWD2340.90000 THB
50 KWD5852.25000 THB
100 KWD11704.50000 THB
250 KWD29261.25000 THB
500 KWD58522.50000 THB
1000 KWD117045.00000 THB
2000 KWD234090.00000 THB
5000 KWD585225.00000 THB
10000 KWD1170450.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Kuwaiti Dinar
1 THB0.00854 KWD
5 THB0.04272 KWD
10 THB0.08544 KWD
20 THB0.17087 KWD
50 THB0.42719 KWD
100 THB0.85437 KWD
250 THB2.13593 KWD
500 THB4.27186 KWD
1000 THB8.54372 KWD
2000 THB17.08744 KWD
5000 THB42.71860 KWD
10000 THB85.43720 KWD