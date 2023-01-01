دينار كويتي إلى ريال سعودي

تحويل KWD إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
12146 sar

1.00000 KWD = 12.14600 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:11 UTC
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KWD إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06788.70451.436771.660050.963718.3084
1GBP1.1531411.2304102.2891.65681.914271.1112821.1122
1USD0.93720.812744183.13451.346551.555810.903217.1588
1INR0.01127340.009776250.012028710.01619720.01871440.01086430.206398

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / ريال سعودي
1 KWD12.14600 SAR
5 KWD60.73000 SAR
10 KWD121.46000 SAR
20 KWD242.92000 SAR
50 KWD607.30000 SAR
100 KWD1214.60000 SAR
250 KWD3036.50000 SAR
500 KWD6073.00000 SAR
1000 KWD12146.00000 SAR
2000 KWD24292.00000 SAR
5000 KWD60730.00000 SAR
10000 KWD121460.00000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Kuwaiti Dinar
1 SAR0.08233 KWD
5 SAR0.41166 KWD
10 SAR0.82331 KWD
20 SAR1.64663 KWD
50 SAR4.11656 KWD
100 SAR8.23313 KWD
250 SAR20.58282 KWD
500 SAR41.16565 KWD
1000 SAR82.33130 KWD
2000 SAR164.66260 KWD
5000 SAR411.65650 KWD
10000 SAR823.31300 KWD