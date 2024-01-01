Kuveyt dinarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile KWD → SAR çevirin

1.000 kwd
12.169,70 sar

1.00000 KWD = 12.16970 SAR

09:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.03230.931519.00561.539171.642981515.753.67285
1 INR0.012043510.01121840.2288940.0185370.019787218.25490.044234
1 EUR1.0735589.1393120.40351.652381.763821627.233.94299
1 ZAR0.05261614.368830.049011310.08098520.086447279.75280.193251

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Kuveyt dinarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Arabistan Riyali
1 KWD12.16970 SAR
5 KWD60.84850 SAR
10 KWD121.69700 SAR
20 KWD243.39400 SAR
50 KWD608.48500 SAR
100 KWD1216.97000 SAR
250 KWD3042.42500 SAR
500 KWD6084.85000 SAR
1000 KWD12169.70000 SAR
2000 KWD24339.40000 SAR
5000 KWD60848.50000 SAR
10000 KWD121697.00000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Kuveyt Dinarı
1 SAR0.08217 KWD
5 SAR0.41085 KWD
10 SAR0.82171 KWD
20 SAR1.64342 KWD
50 SAR4.10855 KWD
100 SAR8.21710 KWD
250 SAR20.54275 KWD
500 SAR41.08550 KWD
1000 SAR82.17100 KWD
2000 SAR164.34200 KWD
5000 SAR410.85500 KWD
10000 SAR821.71000 KWD