دينار كويتي إلى دينار صربي

تحويل KWD إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
356491 rsd

1.00000 KWD = 356.49100 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:10 UTC
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KWD إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066988.69621.436741.660160.9636518.3066
1GBP1.1531411.23025102.2761.656721.914341.1112221.1095
1USD0.93730.812843183.13451.346651.556060.903317.1587
1INR0.01127440.009777440.012028710.01619840.01871730.01086550.206397

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الدينار الصربي
1 KWD356.49100 RSD
5 KWD1782.45500 RSD
10 KWD3564.91000 RSD
20 KWD7129.82000 RSD
50 KWD17824.55000 RSD
100 KWD35649.10000 RSD
250 KWD89122.75000 RSD
500 KWD178245.50000 RSD
1000 KWD356491.00000 RSD
2000 KWD712982.00000 RSD
5000 KWD1782455.00000 RSD
10000 KWD3564910.00000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / Kuwaiti Dinar
1 RSD0.00281 KWD
5 RSD0.01403 KWD
10 RSD0.02805 KWD
20 RSD0.05610 KWD
50 RSD0.14026 KWD
100 RSD0.28051 KWD
250 RSD0.70128 KWD
500 RSD1.40256 KWD
1000 RSD2.80512 KWD
2000 RSD5.61024 KWD
5000 RSD14.02560 KWD
10000 RSD28.05120 KWD