فرنك قمري إلى زلوتي بولندي

تحويل KMF إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٩٫٣٣ pln

1.00000 KMF = 0.00933 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 17:37 UTC
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KMF إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066988.69621.436581.659380.9639518.3002
1GBP1.1532711.23055102.3011.656941.913911.1116921.1073
1USD0.93730.812645183.13451.34651.555330.903517.1527
1INR0.01127440.009775060.012028710.01619660.01870860.01086790.206325

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الزلوتي البولندي
1 KMF0.00933 PLN
5 KMF0.04665 PLN
10 KMF0.09329 PLN
20 KMF0.18659 PLN
50 KMF0.46647 PLN
100 KMF0.93294 PLN
250 KMF2.33236 PLN
500 KMF4.66472 PLN
1000 KMF9.32943 PLN
2000 KMF18.65886 PLN
5000 KMF46.64715 PLN
10000 KMF93.29430 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / فرنك جزر القمر
1 PLN107.18800 KMF
5 PLN535.94000 KMF
10 PLN1071.88000 KMF
20 PLN2143.76000 KMF
50 PLN5359.40000 KMF
100 PLN10718.80000 KMF
250 PLN26797.00000 KMF
500 PLN53594.00000 KMF
1000 PLN107188.00000 KMF
2000 PLN214376.00000 KMF
5000 PLN535940.00000 KMF
10000 PLN1071880.00000 KMF