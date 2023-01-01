فرنك قمري إلى درام أرميني

تحويل KMF إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
833.17 amd

1.00000 KMF = 0.83317 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:28 UTC
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KMF إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066888.68791.436821.659740.964318.3058
1GBP1.153411.23045102.2931.657231.914351.1122321.1139
1USD0.93740.812711183.13451.346851.555810.903917.1595
1INR0.01127550.009775850.012028710.01620090.01871440.01087270.206406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / درام أرمينية
1 KMF0.83317 AMD
5 KMF4.16582 AMD
10 KMF8.33165 AMD
20 KMF16.66330 AMD
50 KMF41.65825 AMD
100 KMF83.31650 AMD
250 KMF208.29125 AMD
500 KMF416.58250 AMD
1000 KMF833.16500 AMD
2000 KMF1666.33000 AMD
5000 KMF4165.82500 AMD
10000 KMF8331.65000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / فرنك جزر القمر
1 AMD1.20024 KMF
5 AMD6.00120 KMF
10 AMD12.00240 KMF
20 AMD24.00480 KMF
50 AMD60.01200 KMF
100 AMD120.02400 KMF
250 AMD300.06000 KMF
500 AMD600.12000 KMF
1000 AMD1200.24000 KMF
2000 AMD2400.48000 KMF
5000 AMD6001.20000 KMF
10000 AMD12002.40000 KMF