دينار أردني إلى ريال سعودي

تحويل JOD إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٥٬٢٩٠٫١٣ sar

1.00000 JOD = 5.29013 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:19 UTC
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JOD إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.58811.43681.661110.963318.3106
1GBP1.1535411.2291102.1811.657261.915981.111221.1201
1USD0.938450.813603183.13451.348351.558850.90417.1834
1INR0.01128820.009786590.012028710.01621890.01875090.01087390.206694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / ريال سعودي
1 JOD5.29013 SAR
5 JOD26.45065 SAR
10 JOD52.90130 SAR
20 JOD105.80260 SAR
50 JOD264.50650 SAR
100 JOD529.01300 SAR
250 JOD1322.53250 SAR
500 JOD2645.06500 SAR
1000 JOD5290.13000 SAR
2000 JOD10580.26000 SAR
5000 JOD26450.65000 SAR
10000 JOD52901.30000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / الدينار الأردني
1 SAR0.18903 JOD
5 SAR0.94515 JOD
10 SAR1.89031 JOD
20 SAR3.78062 JOD
50 SAR9.45155 JOD
100 SAR18.90310 JOD
250 SAR47.25775 JOD
500 SAR94.51550 JOD
1000 SAR189.03100 JOD
2000 SAR378.06200 JOD
5000 SAR945.15500 JOD
10000 SAR1890.31000 JOD