Ürdün dinarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile JOD → SAR çevirin

1.000 jod
5.287,84 sar

1.00000 JOD = 5.28784 SAR

07:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354451.3474519.04120.931750.7971623.67291.54
1 CAD0.73830710.99483214.05830.6879170.588552.711731.13699
1 SGD0.7421431.00519114.13130.6914910.5916082.725821.1429
1 ZAR0.05251770.07113260.07076510.04893330.04186510.1928920.0808773

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Ürdün dinarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Arabistan Riyali
1 JOD5.28784 SAR
5 JOD26.43920 SAR
10 JOD52.87840 SAR
20 JOD105.75680 SAR
50 JOD264.39200 SAR
100 JOD528.78400 SAR
250 JOD1321.96000 SAR
500 JOD2643.92000 SAR
1000 JOD5287.84000 SAR
2000 JOD10575.68000 SAR
5000 JOD26439.20000 SAR
10000 JOD52878.40000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Ürdün Dinarı
1 SAR0.18911 JOD
5 SAR0.94556 JOD
10 SAR1.89113 JOD
20 SAR3.78226 JOD
50 SAR9.45565 JOD
100 SAR18.91130 JOD
250 SAR47.27825 JOD
500 SAR94.55650 JOD
1000 SAR189.11300 JOD
2000 SAR378.22600 JOD
5000 SAR945.56500 JOD
10000 SAR1891.13000 JOD