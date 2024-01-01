5 Arabistan riyalinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile SAR → JOD çevirin

5 sar
0,944 jod

1,000SR SAR = 0,1888JD JOD

08:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SAR → JOD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SAR → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18900,1890
Düşük0,18880,1888
Ortalama0,18890,1890
Değişim-0.08%-0.09%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SAR → JOD istatistikleri

SAR → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1890, en düşük 0,1888 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1889 oldu. SAR → JOD kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

SAR → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1890, en düşük 0,1888 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1890 oldu. SAR → JOD kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,744278,91,3880,92558,071,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,7260,336200,94410,66641,8391,1060,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Ürdün Dinarı
1 SAR0,18882 JOD
5 SAR0,94408 JOD
10 SAR1,88815 JOD
20 SAR3,77630 JOD
50 SAR9,44075 JOD
100 SAR18,88150 JOD
250 SAR47,20375 JOD
500 SAR94,40750 JOD
1000 SAR188,81500 JOD
2000 SAR377,63000 JOD
5000 SAR944,07500 JOD
10000 SAR1.888,15000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Arabistan Riyali
1 JOD5,29620 SAR
5 JOD26,48100 SAR
10 JOD52,96200 SAR
20 JOD105,92400 SAR
50 JOD264,81000 SAR
100 JOD529,62000 SAR
250 JOD1.324,05000 SAR
500 JOD2.648,10000 SAR
1000 JOD5.296,20000 SAR
2000 JOD10.592,40000 SAR
5000 JOD26.481,00000 SAR
10000 JOD52.962,00000 SAR