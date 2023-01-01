دينار أردني إلى متكال موزمبيقي

تحويل JOD إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٩٠٬٠٢٨٫٢٠ mzn

1.00000 JOD = 90.02820 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:17 UTC
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JOD إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.0656588.59231.436921.66080.9631518.3096
1GBP1.1534711.2292102.1891.657451.915691.1109621.1196
1USD0.93840.813537183.13451.34841.558480.9037517.1816
1INR0.01128770.00978580.012028710.01621950.01874650.01087090.206672

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / ميثامبيكان
1 JOD90.02820 MZN
5 JOD450.14100 MZN
10 JOD900.28200 MZN
20 JOD1800.56400 MZN
50 JOD4501.41000 MZN
100 JOD9002.82000 MZN
250 JOD22507.05000 MZN
500 JOD45014.10000 MZN
1000 JOD90028.20000 MZN
2000 JOD180056.40000 MZN
5000 JOD450141.00000 MZN
10000 JOD900282.00000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / الدينار الأردني
1 MZN0.01111 JOD
5 MZN0.05554 JOD
10 MZN0.11108 JOD
20 MZN0.22215 JOD
50 MZN0.55538 JOD
100 MZN1.11076 JOD
250 MZN2.77690 JOD
500 MZN5.55380 JOD
1000 MZN11.10760 JOD
2000 MZN22.21520 JOD
5000 MZN55.53800 JOD
10000 MZN111.07600 JOD