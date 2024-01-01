Ürdün dinarından Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile JOD → MZN çevirin

1.000 jod
90.153,10 mzn

1.00000 JOD = 90.15310 MZN

07:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354551.347519.03760.93170.797133.67291.54024
1 CAD0.73825310.99479514.05460.6878340.5884842.711531.13709
1 SGD0.7421151.00523114.12810.6914330.5915622.725711.14303
1 ZAR0.05252760.07115130.07078110.04894030.04187140.1929290.0809051

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Ürdün dinarından Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Mozambik Metikali
1 JOD90.15310 MZN
5 JOD450.76550 MZN
10 JOD901.53100 MZN
20 JOD1803.06200 MZN
50 JOD4507.65500 MZN
100 JOD9015.31000 MZN
250 JOD22538.27500 MZN
500 JOD45076.55000 MZN
1000 JOD90153.10000 MZN
2000 JOD180306.20000 MZN
5000 JOD450765.50000 MZN
10000 JOD901531.00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Ürdün Dinarı
1 MZN0.01109 JOD
5 MZN0.05546 JOD
10 MZN0.11092 JOD
20 MZN0.22184 JOD
50 MZN0.55461 JOD
100 MZN1.10922 JOD
250 MZN2.77305 JOD
500 MZN5.54610 JOD
1000 MZN11.09220 JOD
2000 MZN22.18440 JOD
5000 MZN55.46100 JOD
10000 MZN110.92200 JOD