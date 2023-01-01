دولار جامايكي إلى كرونة سويدية

تحويل JMD إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
71.82 sek

1.00000 JMD = 0.07182 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 16:5 UTC
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JMD إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.66291.437961.661090.963218.3192
1GBP1.1528711.22955102.2181.65781.915041.1104521.1199
1USD0.937650.813306183.13451.34831.557510.903117.1769
1INR0.01127870.009783010.012028710.01621830.01873480.01086310.206616

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الكرونا السويدية
1 JMD0.07182 SEK
5 JMD0.35912 SEK
10 JMD0.71824 SEK
20 JMD1.43647 SEK
50 JMD3.59118 SEK
100 JMD7.18236 SEK
250 JMD17.95590 SEK
500 JMD35.91180 SEK
1000 JMD71.82360 SEK
2000 JMD143.64720 SEK
5000 JMD359.11800 SEK
10000 JMD718.23600 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / دولار جامايكي
1 SEK13.92300 JMD
5 SEK69.61500 JMD
10 SEK139.23000 JMD
20 SEK278.46000 JMD
50 SEK696.15000 JMD
100 SEK1392.30000 JMD
250 SEK3480.75000 JMD
500 SEK6961.50000 JMD
1000 SEK13923.00000 JMD
2000 SEK27846.00000 JMD
5000 SEK69615.00000 JMD
10000 SEK139230.00000 JMD