دولار جامايكي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل JMD إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
23.71 pgk

1.00000 JMD = 0.02371 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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JMD إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066588.66291.438281.661210.96318.3161
1GBP1.1529411.2295102.2141.65811.915111.1102821.1154
1USD0.93790.813339183.13451.34861.557630.903317.174
1INR0.01127870.009783410.012028710.01622190.01873630.01086550.206581

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

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JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Papua New Guinean Kina
1 JMD0.02371 PGK
5 JMD0.11854 PGK
10 JMD0.23708 PGK
20 JMD0.47417 PGK
50 JMD1.18542 PGK
100 JMD2.37083 PGK
250 JMD5.92708 PGK
500 JMD11.85415 PGK
1000 JMD23.70830 PGK
2000 JMD47.41660 PGK
5000 JMD118.54150 PGK
10000 JMD237.08300 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / دولار جامايكي
1 PGK42.17940 JMD
5 PGK210.89700 JMD
10 PGK421.79400 JMD
20 PGK843.58800 JMD
50 PGK2108.97000 JMD
100 PGK4217.94000 JMD
250 PGK10544.85000 JMD
500 PGK21089.70000 JMD
1000 PGK42179.40000 JMD
2000 PGK84358.80000 JMD
5000 PGK210897.00000 JMD
10000 PGK421794.00000 JMD