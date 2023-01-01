جنيه جيرزي إلى دينار مقدوني

تحويل JEP إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
71167.70 mkd

1.00000 JEP = 71.16770 MKD

Mid-market exchange rate at 21:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095691.30181.491711.658240.964718.8268
1 GBP1.152611.26285105.241.719431.911381.1119221.7008
1 USD0.912750.79186183.3351.361551.513550.880517.184
1 INR0.01095270.009502130.011999810.01633830.01816220.01056580.206204

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / دينار مقدوني
1 JEP71.16770 MKD
5 JEP355.83850 MKD
10 JEP711.67700 MKD
20 JEP1423.35400 MKD
50 JEP3558.38500 MKD
100 JEP7116.77000 MKD
250 JEP17791.92500 MKD
500 JEP35583.85000 MKD
1000 JEP71167.70000 MKD
2000 JEP142335.40000 MKD
5000 JEP355838.50000 MKD
10000 JEP711677.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / جنيه جيرسي
1 MKD0.01405 JEP
5 MKD0.07026 JEP
10 MKD0.14051 JEP
20 MKD0.28103 JEP
50 MKD0.70256 JEP
100 MKD1.40513 JEP
250 MKD3.51282 JEP
500 MKD7.02565 JEP
1000 MKD14.05130 JEP
2000 MKD28.10260 JEP
5000 MKD70.25650 JEP
10000 MKD140.51300 JEP