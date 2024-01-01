Jersey poundundan Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile JEP → MKD çevirin

1.000 jep
72.074,70 mkd

1.00000 JEP = 72.07470 MKD

07:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854841.073389.10181.453571.653270.94904518.3296
1 GBP1.1698111.25555104.2321.700391.9341.110221.442
1 USD0.93170.796464183.01671.35431.540360.8842517.0778
1 INR0.01122310.009594020.012045810.01631360.01855480.01065150.205715

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Jersey poundundan Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Makedonya Dinarı
1 JEP72.07470 MKD
5 JEP360.37350 MKD
10 JEP720.74700 MKD
20 JEP1441.49400 MKD
50 JEP3603.73500 MKD
100 JEP7207.47000 MKD
250 JEP18018.67500 MKD
500 JEP36037.35000 MKD
1000 JEP72074.70000 MKD
2000 JEP144149.40000 MKD
5000 JEP360373.50000 MKD
10000 JEP720747.00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Jersey poundu
1 MKD0.01387 JEP
5 MKD0.06937 JEP
10 MKD0.13875 JEP
20 MKD0.27749 JEP
50 MKD0.69373 JEP
100 MKD1.38745 JEP
250 MKD3.46862 JEP
500 MKD6.93725 JEP
1000 MKD13.87450 JEP
2000 MKD27.74900 JEP
5000 MKD69.37250 JEP
10000 MKD138.74500 JEP