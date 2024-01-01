20 Makedonya dinarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile MKD → JEP çevirin

20 mkd
0,28 jep

1,000ден MKD = 0,01378£ JEP

20:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → JEP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01380,0140
Düşük0,01360,0136
Ortalama0,01370,0138
Değişim0.28%-0.99%
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1 MKD → JEP istatistikleri

MKD → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0138, en düşük 0,0136 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0137 oldu. MKD → JEP kurundaki değişiklik 0.28 değerindeydi.

MKD → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0140, en düşük 0,0136 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0138 oldu. MKD → JEP kurundaki değişiklik -0.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2781,3880,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17310,6681,2120,9641,1080,566
1 EUR1,07919,7191,49711,8141,4431,6590,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Jersey poundu
1 MKD0,01378 JEP
5 MKD0,06889 JEP
10 MKD0,13779 JEP
20 MKD0,27558 JEP
50 MKD0,68895 JEP
100 MKD1,37789 JEP
250 MKD3,44473 JEP
500 MKD6,88945 JEP
1000 MKD13,77890 JEP
2000 MKD27,55780 JEP
5000 MKD68,89450 JEP
10000 MKD137,78900 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Makedonya Dinarı
1 JEP72,57470 MKD
5 JEP362,87350 MKD
10 JEP725,74700 MKD
20 JEP1.451,49400 MKD
50 JEP3.628,73500 MKD
100 JEP7.257,47000 MKD
250 JEP18.143,67500 MKD
500 JEP36.287,35000 MKD
1000 JEP72.574,70000 MKD
2000 JEP145.149,40000 MKD
5000 JEP362.873,50000 MKD
10000 JEP725.747,00000 MKD