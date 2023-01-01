كونا كرواتية إلى جنيه سانت هيليني

تحويل HRK إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
١١٥٫٧٩ shp

1.00000 HRK = 0.11579 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:35 UTC
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HRK إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.064588.49891.438461.661980.963718.3355
1GBP1.1524711.2268101.9921.657771.915381.1106421.131
1USD0.93940.815129183.13661.35131.561280.905117.2245
1INR0.01129960.009804690.012028410.0162540.01877970.01088690.207183

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / جنيه سانت هيلانة
1 HRK0.11579 SHP
5 HRK0.57894 SHP
10 HRK1.15788 SHP
20 HRK2.31576 SHP
50 HRK5.78940 SHP
100 HRK11.57880 SHP
250 HRK28.94700 SHP
500 HRK57.89400 SHP
1000 HRK115.78800 SHP
2000 HRK231.57600 SHP
5000 HRK578.94000 SHP
10000 HRK1157.88000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Croatian Kuna
1 SHP8.63649 HRK
5 SHP43.18245 HRK
10 SHP86.36490 HRK
20 SHP172.72980 HRK
50 SHP431.82450 HRK
100 SHP863.64900 HRK
250 SHP2159.12250 HRK
500 SHP4318.24500 HRK
1000 SHP8636.49000 HRK
2000 SHP17272.98000 HRK
5000 SHP43182.45000 HRK
10000 SHP86364.90000 HRK