الدولار الغياني إلى بيزو مكسيكي

تحويل GYD إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1000 gyd
81.96 mxn

1.00000 GYD = 0.08196 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 13:14 UTC
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GYD إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.064788.51691.437081.662170.9633518.2725
1GBP1.15311.22765102.0641.657021.916561.1107521.0691
1USD0.93920.814564183.13791.349751.561160.904917.1621
1INR0.01129730.009797750.012028210.01623510.01877790.01088430.206429

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار غيانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / Mexican Peso
1 GYD0.08196 MXN
5 GYD0.40981 MXN
10 GYD0.81962 MXN
20 GYD1.63925 MXN
50 GYD4.09812 MXN
100 GYD8.19624 MXN
250 GYD20.49060 MXN
500 GYD40.98120 MXN
1000 GYD81.96240 MXN
2000 GYD163.92480 MXN
5000 GYD409.81200 MXN
10000 GYD819.62400 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / دولار غياني
1 MXN12.20070 GYD
5 MXN61.00350 GYD
10 MXN122.00700 GYD
20 MXN244.01400 GYD
50 MXN610.03500 GYD
100 MXN1220.07000 GYD
250 MXN3050.17500 GYD
500 MXN6100.35000 GYD
1000 MXN12200.70000 GYD
2000 MXN24401.40000 GYD
5000 MXN61003.50000 GYD
10000 MXN122007.00000 GYD