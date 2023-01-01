جنيه جبل طارق إلى درام أرميني

تحويل GIP إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٤٧٦٬٢٥٤ amd

1.00000 GIP = 476.25400 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:2 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

GIP إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 AMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.063488.35571.436651.661690.962718.2175
1GBP1.1532711.22625101.8871.656661.916171.1102521.0074
1USD0.94040.815494183.08791.3511.562620.905317.1314
1INR0.01131790.009814840.012035410.01625990.01880690.01089570.206184

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for باوند جبل طارق

GIP إلى USD

GIP إلى EUR

GIP إلى GBP

GIP إلى INR

GIP إلى JPY

GIP إلى RUB

GIP إلى AUD

GIP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / درام أرمينية
1 GIP476.25400 AMD
5 GIP2381.27000 AMD
10 GIP4762.54000 AMD
20 GIP9525.08000 AMD
50 GIP23812.70000 AMD
100 GIP47625.40000 AMD
250 GIP119063.50000 AMD
500 GIP238127.00000 AMD
1000 GIP476254.00000 AMD
2000 GIP952508.00000 AMD
5000 GIP2381270.00000 AMD
10000 GIP4762540.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / جنيه جبل طارق
1 AMD0.00210 GIP
5 AMD0.01050 GIP
10 AMD0.02100 GIP
20 AMD0.04199 GIP
50 AMD0.10499 GIP
100 AMD0.20997 GIP
250 AMD0.52493 GIP
500 AMD1.04986 GIP
1000 AMD2.09972 GIP
2000 AMD4.19944 GIP
5000 AMD10.49860 GIP
10000 AMD20.99720 GIP