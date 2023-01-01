دولار فيجي إلى درهم إماراتي

تحويل FJD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
١٬٦١٨٫٤٦ aed

1.00000 FJD = 1.61846 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 10:46 UTC
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FJD إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065488.44661.438721.662610.964918.2074
1GBP1.1547311.23025102.1321.661331.919871.114221.0246
1USD0.93860.812843183.01731.35041.560550.905617.0897
1INR0.01130630.009791250.012045710.01626650.01879790.01090860.205857

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 FJD1.61846 AED
5 FJD8.09230 AED
10 FJD16.18460 AED
20 FJD32.36920 AED
50 FJD80.92300 AED
100 FJD161.84600 AED
250 FJD404.61500 AED
500 FJD809.23000 AED
1000 FJD1618.46000 AED
2000 FJD3236.92000 AED
5000 FJD8092.30000 AED
10000 FJD16184.60000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار فيجي
1 AED0.61787 FJD
5 AED3.08935 FJD
10 AED6.17870 FJD
20 AED12.35740 FJD
50 AED30.89350 FJD
100 AED61.78700 FJD
250 AED154.46750 FJD
500 AED308.93500 FJD
1000 AED617.87000 FJD
2000 AED1235.74000 FJD
5000 AED3089.35000 FJD
10000 AED6178.70000 FJD