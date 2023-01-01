بير إثيوبي إلى كرونة سويدية

تحويل ETB إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٢٠٢٫١٥ sek

1.00000 ETB = 0.20215 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:44 UTC
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ETB إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866251.065688.46451.43921.663310.964918.212
1GBP1.154411.23015102.1251.661441.920161.1138821.0242
1USD0.938450.812909183.01851.35061.560910.905517.0908
1INR0.0113040.00979190.012045510.01626870.0188020.01090720.205867

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / الكرونا السويدية
1 ETB0.20215 SEK
5 ETB1.01075 SEK
10 ETB2.02150 SEK
20 ETB4.04300 SEK
50 ETB10.10750 SEK
100 ETB20.21500 SEK
250 ETB50.53750 SEK
500 ETB101.07500 SEK
1000 ETB202.15000 SEK
2000 ETB404.30000 SEK
5000 ETB1010.75000 SEK
10000 ETB2021.50000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / البر الإثيوبي
1 SEK4.94683 ETB
5 SEK24.73415 ETB
10 SEK49.46830 ETB
20 SEK98.93660 ETB
50 SEK247.34150 ETB
100 SEK494.68300 ETB
250 SEK1236.70750 ETB
500 SEK2473.41500 ETB
1000 SEK4946.83000 ETB
2000 SEK9893.66000 ETB
5000 SEK24734.15000 ETB
10000 SEK49468.30000 ETB