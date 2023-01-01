جنيه مصري إلى جنيه سانت هيليني

تحويل EGP إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٢٦٫١٢ shp

1.00000 EGP = 0.02612 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.50481.439521.663750.96418.2096
1GBP1.1534711.2294102.091.660491.919141.1119421.0048
1USD0.93830.813405183.04071.350651.561040.904417.0854
1INR0.01129880.009795260.012042310.01626490.01879850.0108910.205747

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه مصري

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / جنيه سانت هيلانة
1 EGP0.02612 SHP
5 EGP0.13060 SHP
10 EGP0.26120 SHP
20 EGP0.52240 SHP
50 EGP1.30599 SHP
100 EGP2.61198 SHP
250 EGP6.52995 SHP
500 EGP13.05990 SHP
1000 EGP26.11980 SHP
2000 EGP52.23960 SHP
5000 EGP130.59900 SHP
10000 EGP261.19800 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / جنيه مصري
1 SHP38.28520 EGP
5 SHP191.42600 EGP
10 SHP382.85200 EGP
20 SHP765.70400 EGP
50 SHP1914.26000 EGP
100 SHP3828.52000 EGP
250 SHP9571.30000 EGP
500 SHP19142.60000 EGP
1000 SHP38285.20000 EGP
2000 SHP76570.40000 EGP
5000 SHP191426.00000 EGP
10000 SHP382852.00000 EGP