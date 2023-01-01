جنيه مصري إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل EGP إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١١٩٫٢١ pgk

1.00000 EGP = 0.11921 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.51251.439311.663490.964218.2055
1GBP1.1534711.22935102.0951.660181.918761.1121720.9991
1USD0.938250.813438183.04791.350451.560790.904717.0815
1INR0.01129780.009794810.012041210.01626110.01879390.01089370.205683

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Papua New Guinean Kina
1 EGP0.11921 PGK
5 EGP0.59606 PGK
10 EGP1.19212 PGK
20 EGP2.38424 PGK
50 EGP5.96060 PGK
100 EGP11.92120 PGK
250 EGP29.80300 PGK
500 EGP59.60600 PGK
1000 EGP119.21200 PGK
2000 EGP238.42400 PGK
5000 EGP596.06000 PGK
10000 EGP1192.12000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / جنيه مصري
1 PGK8.38841 EGP
5 PGK41.94205 EGP
10 PGK83.88410 EGP
20 PGK167.76820 EGP
50 PGK419.42050 EGP
100 PGK838.84100 EGP
250 PGK2097.10250 EGP
500 PGK4194.20500 EGP
1000 PGK8388.41000 EGP
2000 PGK16776.82000 EGP
5000 PGK41942.05000 EGP
10000 PGK83884.10000 EGP