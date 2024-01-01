Mısır lirasından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile EGP → PGK çevirin

1.000 egp
121,45 pgk

1.00000 EGP = 0.12145 PGK

02:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539851.0727589.08781.453631.655350.9499618.3425
1 GBP1.1709811.25615104.3181.702151.938351.1123821.4784
1 USD0.93220.796083183.04621.355051.543090.8855517.0986
1 INR0.01122490.009586030.012041510.01631680.01858110.01066330.205893

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Papua Yeni Gine Kinası
1 EGP0.12145 PGK
5 EGP0.60723 PGK
10 EGP1.21447 PGK
20 EGP2.42894 PGK
50 EGP6.07235 PGK
100 EGP12.14470 PGK
250 EGP30.36175 PGK
500 EGP60.72350 PGK
1000 EGP121.44700 PGK
2000 EGP242.89400 PGK
5000 EGP607.23500 PGK
10000 EGP1214.47000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Mısır Lirası
1 PGK8.23408 EGP
5 PGK41.17040 EGP
10 PGK82.34080 EGP
20 PGK164.68160 EGP
50 PGK411.70400 EGP
100 PGK823.40800 EGP
250 PGK2058.52000 EGP
500 PGK4117.04000 EGP
1000 PGK8234.08000 EGP
2000 PGK16468.16000 EGP
5000 PGK41170.40000 EGP
10000 PGK82340.80000 EGP