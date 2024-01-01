bin Mısır lirasından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile EGP → PGK çevirin

1,000E£ EGP = 0,08028K PGK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → PGK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PGK
1 EGP → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08100,0812
Düşük0,07960,0791
Ortalama0,08060,0805
Değişim-0.55%0.74%
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1 EGP → PGK istatistikleri

EGP → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0810, en düşük 0,0796 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0806 oldu. EGP → PGK kurundaki değişiklik -0.55 değerindeydi.

EGP → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0812, en düşük 0,0791 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0805 oldu. EGP → PGK kurundaki değişiklik 0.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - PGK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Papua Yeni Gine Kinası
1 EGP0,08028 PGK
5 EGP0,40138 PGK
10 EGP0,80275 PGK
20 EGP1,60551 PGK
50 EGP4,01377 PGK
100 EGP8,02754 PGK
250 EGP20,06885 PGK
500 EGP40,13770 PGK
1000 EGP80,27540 PGK
2000 EGP160,55080 PGK
5000 EGP401,37700 PGK
10000 EGP802,75400 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Mısır Lirası
1 PGK12,45710 EGP
5 PGK62,28550 EGP
10 PGK124,57100 EGP
20 PGK249,14200 EGP
50 PGK622,85500 EGP
100 PGK1.245,71000 EGP
250 PGK3.114,27500 EGP
500 PGK6.228,55000 EGP
1000 PGK12.457,10000 EGP
2000 PGK24.914,20000 EGP
5000 PGK62.285,50000 EGP
10000 PGK124.571,00000 EGP