دينار جزائري إلى دولار هونغ كونغ

تحويل DZD إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٥٧٫٠٠ hkd

1.00000 DZD = 0.05700 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:4 UTC
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DZD إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065288.48881.437911.662950.965818.1966
1GBP1.1536711.22895102.0921.658961.918591.1142120.9939
1USD0.93880.813703183.07251.34991.561160.906717.0828
1INR0.01130090.009795090.012037710.01624970.01879270.01091460.205637

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار هونغ كونغ
1 DZD0.05700 HKD
5 DZD0.28498 HKD
10 DZD0.56996 HKD
20 DZD1.13993 HKD
50 DZD2.84981 HKD
100 DZD5.69963 HKD
250 DZD14.24907 HKD
500 DZD28.49815 HKD
1000 DZD56.99630 HKD
2000 DZD113.99260 HKD
5000 DZD284.98150 HKD
10000 DZD569.96300 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Algerian Dinar
100 HKD1754.50000 DZD
200 HKD3509.00000 DZD
300 HKD5263.50000 DZD
500 HKD8772.50000 DZD
1000 HKD17545.00000 DZD
2000 HKD35090.00000 DZD
2500 HKD43862.50000 DZD
3000 HKD52635.00000 DZD
4000 HKD70180.00000 DZD
5000 HKD87725.00000 DZD
10000 HKD175450.00000 DZD
20000 HKD350900.00000 DZD