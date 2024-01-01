Алжирские динары в гонконгские доллары

Сконвертируйте DZD в HKD по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = $0,05834 HKD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DZD к HKD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

HKD
1 DZD в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05850,0590
Низкий0,05820,0580
В среднем0,05830,0585
Изменение-0.18%0.63%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DZD к HKD

За последние 30 дней максимальный курс DZD к HKD составил 0,0585, а минимальный — 0,0582. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0583. Изменение курса DZD к HKD в процентном соотношении составило -0.18.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к HKD составил 0,0590, а минимальный — 0,0580. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0585. Изменение курса DZD к HKD в процентном соотношении составило 0.63.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DZD к HKD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

DZD в USD

DZD в EUR

DZD в GBP

DZD в INR

DZD в JPY

DZD в RUB

DZD в AUD

DZD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Гонконгский доллар
1 DZD0,05834 HKD
5 DZD0,29168 HKD
10 DZD0,58335 HKD
20 DZD1,16670 HKD
50 DZD2,91676 HKD
100 DZD5,83351 HKD
250 DZD14,58378 HKD
500 DZD29,16755 HKD
1000 DZD58,33510 HKD
2000 DZD116,67020 HKD
5000 DZD291,67550 HKD
10000 DZD583,35100 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Алжирский динар
100 HKD1 714,23000 DZD
200 HKD3 428,46000 DZD
300 HKD5 142,69000 DZD
500 HKD8 571,15000 DZD
1000 HKD17 142,30000 DZD
2000 HKD34 284,60000 DZD
2500 HKD42 855,75000 DZD
3000 HKD51 426,90000 DZD
4000 HKD68 569,20000 DZD
5000 HKD85 711,50000 DZD
10000 HKD171 423,00000 DZD
20000 HKD342 846,00000 DZD