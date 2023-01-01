بيزو دومنيكاني إلى بيزو مكسيكي

تحويل DOP إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1000 dop
300.91 mxn

1.00000 DOP = 0.30091 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 9:54 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

DOP إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 MXN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0654588.56341.437931.662690.964718.2053
1GBP1.1536711.22915102.1711.658861.918151.1129421.0025
1USD0.938550.81357183.1231.34961.560550.9053517.087
1INR0.01129130.009787550.012030410.01623620.0187740.01089170.205563

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

DOP إلى EUR

DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Mexican Peso
1 DOP0.30091 MXN
5 DOP1.50453 MXN
10 DOP3.00907 MXN
20 DOP6.01814 MXN
50 DOP15.04535 MXN
100 DOP30.09070 MXN
250 DOP75.22675 MXN
500 DOP150.45350 MXN
1000 DOP300.90700 MXN
2000 DOP601.81400 MXN
5000 DOP1504.53500 MXN
10000 DOP3009.07000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / البيزو الدومينيكي
1 MXN3.32329 DOP
5 MXN16.61645 DOP
10 MXN33.23290 DOP
20 MXN66.46580 DOP
50 MXN166.16450 DOP
100 MXN332.32900 DOP
250 MXN830.82250 DOP
500 MXN1661.64500 DOP
1000 MXN3323.29000 DOP
2000 MXN6646.58000 DOP
5000 MXN16616.45000 DOP
10000 MXN33232.90000 DOP