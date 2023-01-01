فرنك فرنك بيك (XAF)

اسم العملة

فرنك فرنك بيك

رمز العملة

FCFA

سعر الصرف XAF

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
من XAF0.001600.030290.002160.001510.001300.002190.002500.13309
إلى XAF623.0600033.01030462.29600663.06000767.67200455.80300400.721007.51354

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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