Франк КФА BEAC (XAF)

Название валюты

Франк КФА BEAC

FCFA

Обменный курс для XAF

 USD ZAR CAD EUR GBP SGD AUD INR
Из XAF0.00166 0.03026 0.00228 0.00152 0.00128 0.00223 0.00247 0.13920
В XAF600.73200 33.05080 439.01900 655.96900 779.78000 447.78900 404.53300 7.18373

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