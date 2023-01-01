شلن أوغندي (UGX)
اسم العملة
شلن أوغندي
رمز العملة
Ush
سعر الصرف UGX
|USD
|AUD
|EUR
|SGD
|GBP
|INR
|NGN
|CAD
|من UGX
|0.00027
|0.00042
|0.00025
|0.00037
|0.00022
|0.02229
|0.20739
|0.00036
|إلى UGX
|3719.47000
|2391.81000
|3958.26000
|2721.00000
|4582.94000
|44.85340
|4.82175
|2759.76000
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.