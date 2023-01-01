شلن أوغندي (UGX)

اسم العملة

شلن أوغندي

رمز العملة

Ush

سعر الصرف UGX

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
من UGX0.000270.000420.000250.000370.000220.022290.207390.00036
إلى UGX3719.470002391.810003958.260002721.000004582.9400044.853404.821752759.76000

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

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