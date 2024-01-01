Угандийский шиллинг (UGX)
Название валюты
Угандийский шиллинг
Символ валюты
Ush
Обменный курс для UGX
|USD
|AUD
|EUR
|SGD
|GBP
|INR
|NGN
|CAD
|Из UGX
|0.00027
|0.00040
|0.00025
|0.00036
|0.00021
|0.02265
|0.43689
|0.00037
|В UGX
|3692.47000
|2486.69000
|4031.99000
|2752.19000
|4793.01000
|44.15790
|2.28891
|2698.68000
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