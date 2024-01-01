Угандийский шиллинг (UGX)

Название валюты

Угандийский шиллинг

Ush

Обменный курс для UGX

 USD AUD EUR SGD GBP INR NGN CAD
Из UGX0.00027 0.00040 0.00025 0.00036 0.00021 0.02265 0.43689 0.00037
В UGX3692.47000 2486.69000 4031.99000 2752.19000 4793.01000 44.15790 2.28891 2698.68000

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