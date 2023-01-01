كولون كوستاريكي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل CRC إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 crc
42.93 czk

1.00000 CRC = 0.04293 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:30 UTC
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CRC إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.0657588.59581.437911.66160.9643518.1957
1GBP1.1550711.23105102.3371.660931.919321.1138921.0178
1USD0.93830.812315183.131.34921.559090.904917.0731
1INR0.01128720.009771620.012029410.016230.01875480.01088540.205378

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الجمهورية التشيكية كورونا
1 CRC0.04293 CZK
5 CRC0.21463 CZK
10 CRC0.42926 CZK
20 CRC0.85853 CZK
50 CRC2.14631 CZK
100 CRC4.29263 CZK
250 CRC10.73157 CZK
500 CRC21.46315 CZK
1000 CRC42.92630 CZK
2000 CRC85.85260 CZK
5000 CRC214.63150 CZK
10000 CRC429.26300 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / كوستاريكا كولوين
1 CZK23.29580 CRC
5 CZK116.47900 CRC
10 CZK232.95800 CRC
20 CZK465.91600 CRC
50 CZK1164.79000 CRC
100 CZK2329.58000 CRC
250 CZK5823.95000 CRC
500 CZK11647.90000 CRC
1000 CZK23295.80000 CRC
2000 CZK46591.60000 CRC
5000 CZK116479.00000 CRC
10000 CZK232958.00000 CRC