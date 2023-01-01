دولار بليزي إلى دينار بحريني

تحويل BZD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
١٨٧٫٠١٩ bhd

1.00000 BZD = 0.18702 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:27 UTC
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BZD إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86421.0645588.49021.436661.659990.9568518.1883
1GBP1.1571411.2319102.4011.662511.920941.1072121.0475
1USD0.939350.811754183.12451.349551.559330.898817.0854
1INR0.01130070.009765520.012030110.01623530.0187590.01081270.20554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بليز

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Bahraini Dinar
1 BZD0.18702 BHD
5 BZD0.93510 BHD
10 BZD1.87019 BHD
20 BZD3.74038 BHD
50 BZD9.35095 BHD
100 BZD18.70190 BHD
250 BZD46.75475 BHD
500 BZD93.50950 BHD
1000 BZD187.01900 BHD
2000 BZD374.03800 BHD
5000 BZD935.09500 BHD
10000 BZD1870.19000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار بليز
1 BHD5.34704 BZD
5 BHD26.73520 BZD
10 BHD53.47040 BZD
20 BHD106.94080 BZD
50 BHD267.35200 BZD
100 BHD534.70400 BZD
250 BHD1336.76000 BZD
500 BHD2673.52000 BZD
1000 BHD5347.04000 BZD
2000 BHD10694.08000 BZD
5000 BHD26735.20000 BZD
10000 BHD53470.40000 BZD