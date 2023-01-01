دولار بليزي إلى درهم إماراتي

تحويل BZD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1000 bzd
1822.15 aed

1.00000 BZD = 1.82215 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 7:23 UTC
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BZD إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064588.48391.436541.659910.956918.1873
1GBP1.1572711.23195102.4031.662521.921021.1073921.0482
1USD0.93940.811721183.12251.34951.559330.898917.0853
1INR0.01130150.009765360.012030410.01623510.01875950.01081420.205544

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BZD1.82215 AED
5 BZD9.11075 AED
10 BZD18.22150 AED
20 BZD36.44300 AED
50 BZD91.10750 AED
100 BZD182.21500 AED
250 BZD455.53750 AED
500 BZD911.07500 AED
1000 BZD1822.15000 AED
2000 BZD3644.30000 AED
5000 BZD9110.75000 AED
10000 BZD18221.50000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار بليز
1 AED0.54880 BZD
5 AED2.74402 BZD
10 AED5.48803 BZD
20 AED10.97606 BZD
50 AED27.44015 BZD
100 AED54.88030 BZD
250 AED137.20075 BZD
500 AED274.40150 BZD
1000 AED548.80300 BZD
2000 AED1097.60600 BZD
5000 AED2744.01500 BZD
10000 AED5488.03000 BZD