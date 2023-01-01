بولا بوتسواني إلى فلورن أروبي

تحويل BWP إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١٣٢٫٦٧ awg

1.00000 BWP = 0.13267 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 6:56 UTC
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BWP إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065488.57791.437281.660540.957818.2051
1GBP1.1575411.23315102.5251.663581.921991.1086921.0716
1USD0.93860.810931183.14051.349051.55860.89917.0876
1INR0.01128950.009753750.012027810.01622610.01874660.0108130.205527

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Aruban Florin
1 BWP0.13267 AWG
5 BWP0.66337 AWG
10 BWP1.32673 AWG
20 BWP2.65346 AWG
50 BWP6.63365 AWG
100 BWP13.26730 AWG
250 BWP33.16825 AWG
500 BWP66.33650 AWG
1000 BWP132.67300 AWG
2000 BWP265.34600 AWG
5000 BWP663.36500 AWG
10000 BWP1326.73000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Botswanan Pula
1 AWG7.53733 BWP
5 AWG37.68665 BWP
10 AWG75.37330 BWP
20 AWG150.74660 BWP
50 AWG376.86650 BWP
100 AWG753.73300 BWP
250 AWG1884.33250 BWP
500 AWG3768.66500 BWP
1000 AWG7537.33000 BWP
2000 AWG15074.66000 BWP
5000 AWG37686.65000 BWP
10000 AWG75373.30000 BWP