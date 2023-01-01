دولار بهامي إلى دونغ فيتنامي

تحويل BSD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 bsd
24275000 vnd

1.00000 BSD = 24275.00000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 6:39 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BSD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 VND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064588.51851.436491.66030.957418.2147
1GBP1.1574111.2323102.4721.662931.922021.108121.0859
1USD0.93940.811491183.1551.349451.55970.899417.111
1INR0.01129710.009758770.012025710.01622810.01875650.01081590.205772

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار البهامي

BSD إلى USD

BSD إلى AUD

BSD إلى INR

BSD إلى CAD

BSD إلى NZD

BSD إلى SGD

BSD إلى ZAR

BSD إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار البهامي / Vietnamese Dong
1 BSD24275.00000 VND
5 BSD121375.00000 VND
10 BSD242750.00000 VND
20 BSD485500.00000 VND
50 BSD1213750.00000 VND
100 BSD2427500.00000 VND
250 BSD6068750.00000 VND
500 BSD12137500.00000 VND
1000 BSD24275000.00000 VND
2000 BSD48550000.00000 VND
5000 BSD121375000.00000 VND
10000 BSD242750000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار البهامي
1 VND0.00004 BSD
5 VND0.00021 BSD
10 VND0.00041 BSD
20 VND0.00082 BSD
50 VND0.00206 BSD
100 VND0.00412 BSD
250 VND0.01030 BSD
500 VND0.02060 BSD
1000 VND0.04119 BSD
2000 VND0.08239 BSD
5000 VND0.20597 BSD
10000 VND0.41195 BSD