10 دولار بهامي إلى دونغ فيتنامي

تحويل BSD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bsd
٢٤٠٬٨٥٠ vnd

1.00000 BSD = 24085.00000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 5:0 UTC
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BSD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.078789.25971.465361.668260.954318.4079
1GBP1.1687711.26075104.3241.712671.949811.1153621.5146
1USD0.9270.793179182.74751.358451.546550.884717.0649
1INR0.01120330.009585530.01208510.01641680.018690.01069160.206229

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار البهامي / Vietnamese Dong
1 BSD24085.00000 VND
5 BSD120425.00000 VND
10 BSD240850.00000 VND
20 BSD481700.00000 VND
50 BSD1204250.00000 VND
100 BSD2408500.00000 VND
250 BSD6021250.00000 VND
500 BSD12042500.00000 VND
1000 BSD24085000.00000 VND
2000 BSD48170000.00000 VND
5000 BSD120425000.00000 VND
10000 BSD240850000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار البهامي
1 VND0.00004 BSD
5 VND0.00021 BSD
10 VND0.00042 BSD
20 VND0.00083 BSD
50 VND0.00208 BSD
100 VND0.00415 BSD
250 VND0.01038 BSD
500 VND0.02076 BSD
1000 VND0.04152 BSD
2000 VND0.08304 BSD
5000 VND0.20760 BSD
10000 VND0.41520 BSD