دولار برمودي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل BMD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bmd
6776.20 ttd

1.00000 BMD = 6.77620 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:38 UTC
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BMD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.063588.36411.434661.658870.956918.2063
1GBP1.1582811.23205102.3691.662041.921781.1083621.0917
1USD0.94030.811655183.0881.3491.559820.899817.1192
1INR0.01131680.009768620.012035410.01623580.01877310.01082950.206037

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار ترينيداد وتوباغو
1 BMD6.77620 TTD
5 BMD33.88100 TTD
10 BMD67.76200 TTD
20 BMD135.52400 TTD
50 BMD338.81000 TTD
100 BMD677.62000 TTD
250 BMD1694.05000 TTD
500 BMD3388.10000 TTD
1000 BMD6776.20000 TTD
2000 BMD13552.40000 TTD
5000 BMD33881.00000 TTD
10000 BMD67762.00000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Bermudan Dollar
1 TTD0.14758 BMD
5 TTD0.73788 BMD
10 TTD1.47575 BMD
20 TTD2.95150 BMD
50 TTD7.37875 BMD
100 TTD14.75750 BMD
250 TTD36.89375 BMD
500 TTD73.78750 BMD
1000 TTD147.57500 BMD
2000 TTD295.15000 BMD
5000 TTD737.87500 BMD
10000 TTD1475.75000 BMD