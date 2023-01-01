دولار برمودي إلى بات تايلاندي

تحويل BMD إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٣٦٬١٧٠ thb

1.00000 BMD = 36.17000 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 5:38 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BMD إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 THB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063488.36591.434791.65910.9569518.2059
1GBP1.1584811.2319102.3681.662141.921991.1086121.0907
1USD0.94040.811754183.09751.349251.560180.899917.1205
1INR0.01131660.00976870.012034110.0162370.01877530.01082940.206029

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار برمودا

BMD إلى USD

BMD إلى CAD

BMD إلى INR

BMD إلى EUR

BMD إلى NZD

BMD إلى SGD

BMD إلى ZAR

BMD إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bermudan Dollar / باهت تايلندي
1 BMD36.17000 THB
5 BMD180.85000 THB
10 BMD361.70000 THB
20 BMD723.40000 THB
50 BMD1808.50000 THB
100 BMD3617.00000 THB
250 BMD9042.50000 THB
500 BMD18085.00000 THB
1000 BMD36170.00000 THB
2000 BMD72340.00000 THB
5000 BMD180850.00000 THB
10000 BMD361700.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Bermudan Dollar
1 THB0.02765 BMD
5 THB0.13824 BMD
10 THB0.27647 BMD
20 THB0.55294 BMD
50 THB1.38236 BMD
100 THB2.76472 BMD
250 THB6.91180 BMD
500 THB13.82360 BMD
1000 THB27.64720 BMD
2000 THB55.29440 BMD
5000 THB138.23600 BMD
10000 THB276.47200 BMD