ألف دولار برمودي إلى بات تايلاندي

تحويل BMD إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٣٥٬١٠٠ thb

1.00000 BMD = 35.10000 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 21:6 UTC
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BMD إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855951.077989.13931.465241.672070.954718.4235
1GBP1.1682911.2593104.1411.711831.953461.1153721.524
1USD0.927750.794092182.69721.359351.551230.885717.092
1INR0.01121840.00960240.012092310.01643770.01875790.01071020.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / باهت تايلندي
1 BMD35.10000 THB
5 BMD175.50000 THB
10 BMD351.00000 THB
20 BMD702.00000 THB
50 BMD1755.00000 THB
100 BMD3510.00000 THB
250 BMD8775.00000 THB
500 BMD17550.00000 THB
1000 BMD35100.00000 THB
2000 BMD70200.00000 THB
5000 BMD175500.00000 THB
10000 BMD351000.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Bermudan Dollar
1 THB0.02849 BMD
5 THB0.14245 BMD
10 THB0.28490 BMD
20 THB0.56980 BMD
50 THB1.42450 BMD
100 THB2.84900 BMD
250 THB7.12250 BMD
500 THB14.24500 BMD
1000 THB28.49000 BMD
2000 THB56.98000 BMD
5000 THB142.45000 BMD
10000 THB284.90000 BMD