5 دولار برمودي إلى بيزو فلبيني

تحويل BMD إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

٥ bmd
٢٨٣٫٥٢ php

1.00000 BMD = 56.70400 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Philippine Peso
1 BMD56.70400 PHP
5 BMD283.52000 PHP
10 BMD567.04000 PHP
20 BMD1134.08000 PHP
50 BMD2835.20000 PHP
100 BMD5670.40000 PHP
250 BMD14176.00000 PHP
500 BMD28352.00000 PHP
1000 BMD56704.00000 PHP
2000 BMD113408.00000 PHP
5000 BMD283520.00000 PHP
10000 BMD567040.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Bermudan Dollar
1 PHP0.01764 BMD
5 PHP0.08818 BMD
10 PHP0.17635 BMD
20 PHP0.35271 BMD
50 PHP0.88177 BMD
100 PHP1.76354 BMD
250 PHP4.40885 BMD
500 PHP8.81770 BMD
1000 PHP17.63540 BMD
2000 PHP35.27080 BMD
5000 PHP88.17700 BMD
10000 PHP176.35400 BMD