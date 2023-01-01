20 بيزو فلبيني إلى دولار برمودي

تحويل PHP إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ php
٠٫٣٦ bmd

1.00000 PHP = 0.01788 BMD

Mid-market exchange rate at 23:54
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36580.93171.534570.8079181309.73149.4557.30125
1CAD0.73217210.6821691.123570.591534958.947109.4275.34577
1EUR1.07331.4659111.647050.86711405.73160.417.83643
1AUD0.651650.8900240.60714610.526479853.48697.39244.75786

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Bermudan Dollar
1 PHP0.01788 BMD
5 PHP0.08938 BMD
10 PHP0.17877 BMD
20 PHP0.35754 BMD
50 PHP0.89384 BMD
100 PHP1.78768 BMD
250 PHP4.46920 BMD
500 PHP8.93840 BMD
1000 PHP17.87680 BMD
2000 PHP35.75360 BMD
5000 PHP89.38400 BMD
10000 PHP178.76800 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Philippine Peso
1 BMD55.93840 PHP
5 BMD279.69200 PHP
10 BMD559.38400 PHP
20 BMD1118.76800 PHP
50 BMD2796.92000 PHP
100 BMD5593.84000 PHP
250 BMD13984.60000 PHP
500 BMD27969.20000 PHP
1000 BMD55938.40000 PHP
2000 BMD111876.80000 PHP
5000 BMD279692.00000 PHP
10000 BMD559384.00000 PHP