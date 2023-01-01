1 بيزو فلبيني إلى دولار برمودي

تحويل PHP إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

1 php
0.02 bmd

1.00000 PHP = 0.01786 BMD

Mid-market exchange rate at 23:53
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365850.93181.534450.807951309.73149.4457.30125
1CAD0.73214510.6822071.123440.591537958.912109.4155.34557
1EUR1.07321.4658311.646770.86711405.6160.3857.8357
1AUD0.65170.8901240.60724910.526541853.55197.39334.75822

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Bermudan Dollar
1 PHP0.01786 BMD
5 PHP0.08932 BMD
10 PHP0.17864 BMD
20 PHP0.35728 BMD
50 PHP0.89321 BMD
100 PHP1.78641 BMD
250 PHP4.46603 BMD
500 PHP8.93205 BMD
1000 PHP17.86410 BMD
2000 PHP35.72820 BMD
5000 PHP89.32050 BMD
10000 PHP178.64100 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Philippine Peso
1 BMD55.97810 PHP
5 BMD279.89050 PHP
10 BMD559.78100 PHP
20 BMD1119.56200 PHP
50 BMD2798.90500 PHP
100 BMD5597.81000 PHP
250 BMD13994.52500 PHP
500 BMD27989.05000 PHP
1000 BMD55978.10000 PHP
2000 BMD111956.20000 PHP
5000 BMD279890.50000 PHP
10000 BMD559781.00000 PHP