دولار برمودي إلى بيزو مكسيكي

تحويل BMD إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1000 bmd
17126.40 mxn

1.00000 BMD = 17.12640 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 5:35 UTC
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BMD إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063488.36591.434791.65910.957118.2122
1GBP1.1584811.2319102.3681.662141.921991.1087821.098
1USD0.94040.811754183.09751.349251.560180.917.1264
1INR0.01131660.00976870.012034110.0162370.01877530.01083070.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Mexican Peso
1 BMD17.12640 MXN
5 BMD85.63200 MXN
10 BMD171.26400 MXN
20 BMD342.52800 MXN
50 BMD856.32000 MXN
100 BMD1712.64000 MXN
250 BMD4281.60000 MXN
500 BMD8563.20000 MXN
1000 BMD17126.40000 MXN
2000 BMD34252.80000 MXN
5000 BMD85632.00000 MXN
10000 BMD171264.00000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Bermudan Dollar
1 MXN0.05839 BMD
5 MXN0.29195 BMD
10 MXN0.58389 BMD
20 MXN1.16779 BMD
50 MXN2.91947 BMD
100 MXN5.83894 BMD
250 MXN14.59735 BMD
500 MXN29.19470 BMD
1000 MXN58.38940 BMD
2000 MXN116.77880 BMD
5000 MXN291.94700 BMD
10000 MXN583.89400 BMD