دولار برمودي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل BMD إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٧٬٨٢٣٫٣٥ hkd

1.00000 BMD = 7.82335 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:30 UTC
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BMD إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.38781.434961.65980.957218.2159
1GBP1.1584811.2321102.3911.662291.922751.108921.1017
1USD0.94020.811622183.10251.349151.560550.917.1266
1INR0.01131380.009766520.012033310.01623480.01877860.010830.20609

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار هونغ كونغ
1 BMD7.82335 HKD
5 BMD39.11675 HKD
10 BMD78.23350 HKD
20 BMD156.46700 HKD
50 BMD391.16750 HKD
100 BMD782.33500 HKD
250 BMD1955.83750 HKD
500 BMD3911.67500 HKD
1000 BMD7823.35000 HKD
2000 BMD15646.70000 HKD
5000 BMD39116.75000 HKD
10000 BMD78233.50000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Bermudan Dollar
100 HKD12.78220 BMD
200 HKD25.56440 BMD
300 HKD38.34660 BMD
500 HKD63.91100 BMD
1000 HKD127.82200 BMD
2000 HKD255.64400 BMD
2500 HKD319.55500 BMD
3000 HKD383.46600 BMD
4000 HKD511.28800 BMD
5000 HKD639.11000 BMD
10000 HKD1278.22000 BMD
20000 HKD2556.44000 BMD