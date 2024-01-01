Bermuda dolarından Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile BMD → HKD çevirin

1.000 bmd
7.837,55 hkd

1,000 BMD = 7,838 HKD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADINREURNZDSGDZARGBP
1 USD11,37783,6090,941,6841,36218,8620,803
1 CAD0,726160,7030,6821,2230,98813,6940,583
1 INR0,0120,01610,0110,020,0160,2260,01
1 EUR1,0641,46688,96911,7921,44920,0710,855

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bermuda dolarından Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BMD → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bermuda doları için en iyi döviz çiftleri

BMD → USD

BMD → CAD

BMD → INR

BMD → EUR

BMD → NZD

BMD → SGD

BMD → ZAR

BMD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bermuda Doları / Hong Kong Doları
1 BMD7,83755 HKD
5 BMD39,18775 HKD
10 BMD78,37550 HKD
20 BMD156,75100 HKD
50 BMD391,87750 HKD
100 BMD783,75500 HKD
250 BMD1.959,38750 HKD
500 BMD3.918,77500 HKD
1000 BMD7.837,55000 HKD
2000 BMD15.675,10000 HKD
5000 BMD39.187,75000 HKD
10000 BMD78.375,50000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Bermuda Doları
100 HKD12,75910 BMD
200 HKD25,51820 BMD
300 HKD38,27730 BMD
500 HKD63,79550 BMD
1000 HKD127,59100 BMD
2000 HKD255,18200 BMD
2500 HKD318,97750 BMD
3000 HKD382,77300 BMD
4000 HKD510,36400 BMD
5000 HKD637,95500 BMD
10000 HKD1.275,91000 BMD
20000 HKD2.551,82000 BMD