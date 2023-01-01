دينار بحريني إلى بالبوا بنمي

تحويل BHD إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٢٬٦٥٢٫٦٦ pab

1.00000 BHD = 2.65266 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 5:19 UTC
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BHD إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063688.36921.434741.65980.9570518.2155
1GBP1.1586111.2323102.3861.662311.923061.1088521.1047
1USD0.94020.811491183.0851.348951.560550.8998517.1263
1INR0.01131620.009766990.012035910.01623580.01878260.01083050.20613

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

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BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Panamanian Balboa
1 BHD2.65266 PAB
5 BHD13.26330 PAB
10 BHD26.52660 PAB
20 BHD53.05320 PAB
50 BHD132.63300 PAB
100 BHD265.26600 PAB
250 BHD663.16500 PAB
500 BHD1326.33000 PAB
1000 BHD2652.66000 PAB
2000 BHD5305.32000 PAB
5000 BHD13263.30000 PAB
10000 BHD26526.60000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Bahraini Dinar
1 PAB0.37698 BHD
5 PAB1.88490 BHD
10 PAB3.76980 BHD
20 PAB7.53960 BHD
50 PAB18.84900 BHD
100 PAB37.69800 BHD
250 PAB94.24500 BHD
500 PAB188.49000 BHD
1000 PAB376.98000 BHD
2000 PAB753.96000 BHD
5000 PAB1884.90000 BHD
10000 PAB3769.80000 BHD